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ISW рассказал, как Путин пытается усилить свою поддержку среди российских радикалов

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 05:27
ISW рассказал, как Путин пытается усилить свою поддержку среди российских радикалов
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО ИЗ САЙТА КРЕМЛЯ

Институт изучения войны отчитывается, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение отдельных российских военкоров создать рабочую группу при Администрации президента с целью интеграции военкоров в прокремлевское информационное пространство и усиления своей поддержки среди российских ультранационалистов. 

Источник: отчет ISW

Детали: Сообщается, что рабочая группа будет включать членов Администрации президента РФ и будет иметь целью координацию идей по войне против Украины.

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Однако, отметили в институте, непонятно, будут ли российские провоенные блогеры участвовать в рабочей группе при Администрации президента, а если да, то каким образом.

Дословно ISW: "Поддержка Путиным рабочей группы, которая сосредоточится на освещении войны, свидетельствует о том, что российский президент намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими провоенными блогерами, пытаясь расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе.

Ранее Кремль уже кооптировал известных военкоров, связанных с Кремлем, предлагая им официальные должности в Совете по правам человека и в Рабочей группе по мобилизации, вероятно, в обмен на усиление (с их стороны – ред.) прокремлевской риторики".

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Темы: Путинвойна
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