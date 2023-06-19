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Захисники за добу знищили 630 окупантів, 18 артсистем та 1 гелікоптер

Ірина БалачукПонеділок, 19 червня 2023, 08:12
Захисники за добу знищили 630 окупантів, 18 артсистем та 1 гелікоптер
Фото з Facebook ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували ворожий гелікоптер, 18 артсистем, 12 БПЛА та 6 бойових броньованих машин.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 989 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,
  • артилерійських систем − 3 865 (+18) од,
  • РСЗВ − 610 (+0) од,
  • засобів ППО − 370 (+6) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 305 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,
  • крилатих ракет − 1 211 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,
  • спеціальної техніки − 526 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабРосіявійна
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