Захисники за добу знищили 630 окупантів, 18 артсистем та 1 гелікоптер
Понеділок, 19 червня 2023, 08:12
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували ворожий гелікоптер, 18 артсистем, 12 БПЛА та 6 бойових броньованих машин.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
- танків − 3 989 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,
- артилерійських систем − 3 865 (+18) од,
- РСЗВ − 610 (+0) од,
- засобів ППО − 370 (+6) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,
- крилатих ракет − 1 211 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,
- спеціальної техніки − 526 (+4) од.
Дані уточнюються.