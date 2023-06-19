Защитники за сутки уничтожили 630 оккупантов, 18 артсистем и 1 вертолет
Понедельник, 19 июня 2023, 08:12
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали вражеский вертолет, 18 артсистем, 12 БПЛА и 6 боевых бронированных машин.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 220 450 (+630) человек ликвидировано,
- танков − 3 989 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 7 735 (+6) ед,
- артиллерийских систем − 3 865 (+18) ед,
- РСЗО − 610 (+0) ед,
- средств ПВО − 370 (+6) ед,
- самолетов − 314 (+0) ед,
- вертолетов − 305 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 383 (+12) ед,
- крылатых ракет − 1 211 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 613 (+42) ед,
- специальной техники − 526 (+4) ед.
Данные уточняются.
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