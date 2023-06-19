ССО зайшли з тилу в окопи ворога і знищили десяток окупантів
Понеділок, 19 червня 2023, 08:27
Воїни Сил спецоперацій з тилу зайшли в окопи противника на Південному напрямку і знищили 10 окупантів.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.
Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, знятого одним із наших воїнів – дарма".
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