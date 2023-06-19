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ССО зайшли з тилу в окопи ворога і знищили десяток окупантів

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 08:27
ССО зайшли з тилу в окопи ворога і знищили десяток окупантів
ілюстративне фото ССО

Воїни Сил спецоперацій з тилу зайшли в окопи противника на Південному напрямку і знищили 10 окупантів.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.

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Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, знятого одним із наших воїнів – дарма".

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Теми: ССОвійна
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