ССО зайшли з тилу в окопи ворога і знищили десяток окупантів

Воїни Сил спецоперацій з тилу зайшли в окопи противника на Південному напрямку і знищили 10 окупантів.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.

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Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, знятого одним із наших воїнів – дарма".