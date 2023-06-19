Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО зайшли з тилу в окопи ворога і знищили десяток окупантів

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 08:27
ССО зайшли з тилу в окопи ворога і знищили десяток окупантів
ілюстративне фото ССО

Воїни Сил спецоперацій з тилу зайшли в окопи противника на Південному напрямку і знищили 10 окупантів.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.

Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, знятого одним із наших воїнів – дарма".

Реклама:

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські загарбники почали залишати ЗАЕС − розвідка

відео, доповнено від 07:44Затримали нардепа Алєксєєва: СБУ каже − обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч

фотоПосланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага

Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде "дефіцит мужності" – радник

Україна отримає транш МВФ на $890 мільйонів: Фонд завершив перший перегляд програми

Члени НАТО наступного тижня продовжать на рік мандат Столтенберга – ЗМІ

Усі новини...
ССО
Під Бахмутом воїни ССО врятували поранених піхотинців
Спецоперація на Херсонщині: бійці ССО врятували окупантів, які тонули після підриву ГЕС
Сили спецоперацій і HIMARS відмінусували під Бахмутом російський "Зоопарк" і станцію РЕБ
Останні новини
10:39
Курс валют на 30 червня: готівкова гривня зміцнюється
10:27
В окупованому Бердянську пролунали вибухи поблизу аеропорту
10:25
Чеський парламент провів дебати щодо оформлення стосунків одностатевих пар
10:04
Заворушення у Франції: Макрон скликає нову кризову нараду, 667 затриманих
09:57
Україна отримала понад $1,2 мільярда гранту від США та Фінляндії
09:43
Науковці створили прототип штучної матки для порятунку недоношених дітей
09:31
Російські загарбники почали залишати ЗАЕС − розвідка
09:30
мапаСили оборони закріплюються на кількох напрямках – Генштаб
09:11
Росія зранку обстріляла Херсон та область: є поранені
09:05
США можуть оголосити про надання Україні касетних боєприпасів у липні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: