ССО зашли с тыла в окопы врага и уничтожили десяток оккупантов

Воины Сил спецопераций с тыла зашли в окопы противника на Южном направлении и уничтожили 10 оккупантов.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "На юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох.

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Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались оказать сопротивление. Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов - зря".