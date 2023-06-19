ССО зашли с тыла в окопы врага и уничтожили десяток оккупантов
Понедельник, 19 июня 2023, 08:27
Воины Сил спецопераций с тыла зашли в окопы противника на Южном направлении и уничтожили 10 оккупантов.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "На юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох.
Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались оказать сопротивление. Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов - зря".
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