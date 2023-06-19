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Президент Фінляндії: лише справедливий мир для України гарантує безпечніше майбутнє

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 08:44
Президент Фінляндії: лише справедливий мир для України гарантує безпечніше майбутнє
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Фото presidentti.fi

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо наголосив, що від результатів триваючої війни залежить майбутня стабільність усієї Європи і збереження міжнародного правопорядку. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові на щорічному заході Kultaranta Talks. 

На думку президента, попереду все ще "звивистий і непевний шлях". 

"Майбутнє України та Європи зараз вигартовується у безжальному вирі війни. Фінляндія і західна спільнота продовжують потужну підтримку України. Не лише тому, що Україна – суверенна держава, що зазнала жорстокої і протиправної агресії. Але й тому, що результат цієї війни прямо вплине на те, яким далі буде безпековий порядок у Європі, якою буде наша позиція у світі", – зазначив Нііністьо.

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"Лише сталий і справедливий мир для України може закласти підвалини майбутнього, де поважають міжнародний правопорядок і де найсильніші не вважають, що мають право підкорювати слабших. Лише стійкий і справедливий мир для України може закласти підвалини для стабільного майбутнього Європи", – додав він. 

Саулі Нііністьо також поділився міркуваннями про те, як триваюча війна змінює увесь світ, зокрема й через те, що Росія намагається підбурювати проти Заходу країни поза західним табором.

Він нагадав, що зараз 19 країн висловили зацікавленість у приєднанні до групи БРІКС (зараз включає Бразилію, Росію, Індію, Китай, ПАР), і якби це сталося, об'єднання буде представляти більше половини населення планети. 

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"Є група країн, які немов сидять на паркані – деякі з них великі впливові гравці. Але й серед них є відмінності: деякі "ногами на українському боці паркану", а деякі – на російському. З обома цими групами ми маємо вести діалог і поглиблювати взаємне розуміння", – зауважив президент Фінляндії.  

Нагадаємо, у Фінляндії завершився процес формування уряду після парламентських виборів.

Про те, що означає зміна влади в країні для подальшої підтримки України, "ЄвроПравда" розповідала у статті " Фінляндія змінює владу".

Теми: ФінляндіяУкраїнамир
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