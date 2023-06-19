Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Финляндии: только справедливый мир для Украины гарантирует более безопасное будущее

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 08:44
Президент Финляндии: только справедливый мир для Украины гарантирует более безопасное будущее
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото presidentti.fi

Президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что от результатов российско-украинской войны зависит будущая стабильность всей Европы и сохранение международного правопорядка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи на ежегодном мероприятии Kultaranta Talks.

По мнению президента, впереди все еще "извилистый и не совсем определенный путь".

Реклама:

"Будущее Украины и Европы сейчас выковывается в безжалостном водовороте войны. Финляндия и западное сообщество продолжают мощную поддержку Украины. Не только потому, что Украина – суверенное государство, подвергшееся жестокой и противоправной агрессии. Но и потому, что результат этой войны прямо повлияет на то, каким дальше будет порядок безопасности в Европе, какой будет наша позиция в мире", – отметил Ниинистьо.

"Только устойчивый и справедливый мир для Украины может заложить основы будущего, где уважают международный правопорядок и где сильнейшие не считают, что имеют право покорять слабых. Только устойчивый и справедливый мир для Украины может заложить основы для стабильного будущего Европы", – добавил он.

Саули Ниинистьо также поделился соображениями о том, как продолжающаяся война меняет весь мир, в том числе и из-за того, что Россия пытается подстрекать против Запада страны вне западного лагеря.

ВИДЕО ДНЯ

Он напомнил, что сейчас 19 стран выразили заинтересованность в присоединении к группе БРИКС (сейчас включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР), и если бы это произошло, объединение будет представлять более половины населения планеты.

"Есть группа стран, которые словно сидят на заборе – некоторые из них крупные влиятельные игроки. Но и среди них есть различия: некоторые "ногами на украинской стороне забора", а некоторые – на российской. С обеими этими группами мы должны вести диалог и углублять взаимное понимание", – отметил президент Финляндии.

Напомним, в Финляндии завершился процесс формирования правительства после парламентских выборов.

О том, что означает смена власти в стране для дальнейшей поддержки Украины, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Финляндия меняет власть".

Темы: ФинляндияУкраинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: