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Британська розвідка: РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину сил від Дніпра на схід

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 09:22
Британська розвідка: РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину сил від Дніпра на схід
Російські окупанти. Фото РИА Новости

Росія після підриву Каховської ГЕС перекидає частину своїх сил, які розташовувалися уздовж Дніпра, на Запоріжжя та під Бахмут, повідомляє британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 19 червня. 

Аналітики зазначають, що протягом останніх 10 днів РФ з високою ймовірністю почала перекидати частини угруповання, що займало позиції на лівому березі Дніпра, як підкріплення на Запоріжжя та у сектор Бахмута. 

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Потенційно йдеться про кілька тисяч військових 49-ї армії, у тому числі її 34-ї окремої механізованої бригади, а також десантників та морпіхів. 

"Перекидання цих військ, скоріш за все, відображає відчуття РФ, що значна атака України через Дніпро стала менш імовірною після руйнування дамби Каховського водосховища та спричиненої цим повені", – зазначає розвідка. 

У попередньому огляді розвідка Британії повідомляла, що російські війська зараз зазнають найбільших втрат з моменту розпалу битви за Бахмут.

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Теми: Росіявійнарозвідка
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