Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину сил від Дніпра на схід

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 09:22
Британська розвідка: РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину сил від Дніпра на схід
Російські окупанти. Фото РИА Новости

Росія після підриву Каховської ГЕС перекидає частину своїх сил, які розташовувалися уздовж Дніпра, на Запоріжжя та під Бахмут, повідомляє британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 19 червня. 

Аналітики зазначають, що протягом останніх 10 днів РФ з високою ймовірністю почала перекидати частини угруповання, що займало позиції на лівому березі Дніпра, як підкріплення на Запоріжжя та у сектор Бахмута. 

Потенційно йдеться про кілька тисяч військових 49-ї армії, у тому числі її 34-ї окремої механізованої бригади, а також десантників та морпіхів. 

Реклама:

"Перекидання цих військ, скоріш за все, відображає відчуття РФ, що значна атака України через Дніпро стала менш імовірною після руйнування дамби Каховського водосховища та спричиненої цим повені", – зазначає розвідка. 

У попередньому огляді розвідка Британії повідомляла, що російські війська зараз зазнають найбільших втрат з моменту розпалу битви за Бахмут.

Теми: Росіявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські загарбники почали залишати ЗАЕС − розвідка

відео, доповнено від 07:44Затримали нардепа Алєксєєва: СБУ каже − обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч

фотоПосланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага

Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде "дефіцит мужності" – радник

Україна отримає транш МВФ на $890 мільйонів: Фонд завершив перший перегляд програми

Члени НАТО наступного тижня продовжать на рік мандат Столтенберга – ЗМІ

Усі новини...
Росія
ЗМІ в РФ дізналися про нові вакансії в ПВК "Вагнер": хочуть стежити і за російськими солдатами
У поставках електроніки для Росії задіяні фірми Киргизстану та Казахстану, створені після початку війни -"Схеми"
Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр
Останні новини
12:03
Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю − Залужний
12:03
Масове повернення "Вагнера" до Білорусі не планується, будуть в Африці – Буданов
12:00
Рада вже не хоче повертати перевірки бізнесу: фінкомітет рекомендує частковий мораторій
11:55
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
11:52
Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну
11:40
Детально порахували: скільки коштувала Україні вчинена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС
11:29
ОВА: Запоріжжя атакували дронами й ракетами, у Миколаєві впали уламки "Шахеда"
11:22
Нафта незначно подорожчала, Brent вперше з початку року завершить місяць зростанням
11:21
ФСБ доручили вбити Пригожина – Буданов
11:19
фотоҐрета Тунберг отримала подарунок від Укрзалізниці під час візиту в Україну
Усі новини...
Реклама: