Британская разведка: РФ после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть сил от Днепра на восток

Россия после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть своих сил, которые располагались вдоль Днепра, на Запорожское направление и под Бахмут, сообщает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 19 июня.

Аналитики отмечают, что в течение последних 10 дней РФ с высокой вероятностью начала перебрасывать части группировки, занимавшей позиции на левом берегу Днепра, в качестве подкрепления на Запорожье и в сектор Бахмута.

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Потенциально речь идет о нескольких тысячах военных 49-й армии, в том числе ее 34-й отдельной механизированной бригады, а также десантников и морпехов.

"Переброска этих войск, скорее всего, отражает ощущение РФ, что большая атака Украины через Днепр стала менее вероятной после разрушения дамбы Каховского водохранилища и вызванного этим наводнения", – отмечает разведка.

В предыдущем обзоре разведка Британии сообщала, что российские войска сейчас несут наибольшие потери с момента разгара битвы за Бахмут.