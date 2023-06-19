Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: РФ после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть сил от Днепра на восток

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 09:22
Британская разведка: РФ после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть сил от Днепра на восток
Российские оккупанты. Фото РИА Новости

Россия после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть своих сил, которые располагались вдоль Днепра, на Запорожское направление и под Бахмут, сообщает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 19 июня.

Аналитики отмечают, что в течение последних 10 дней РФ с высокой вероятностью начала перебрасывать части группировки, занимавшей позиции на левом берегу Днепра, в качестве подкрепления на Запорожье и в сектор Бахмута.

Реклама:

Потенциально речь идет о нескольких тысячах военных 49-й армии, в том числе ее 34-й отдельной механизированной бригады, а также десантников и морпехов.

"Переброска этих войск, скорее всего, отражает ощущение РФ, что большая атака Украины через Днепр стала менее вероятной после разрушения дамбы Каховского водохранилища и вызванного этим наводнения", – отмечает разведка.

В предыдущем обзоре разведка Британии сообщала, что российские войска сейчас несут наибольшие потери с момента разгара битвы за Бахмут.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойнаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: