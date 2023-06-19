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Британская разведка: РФ после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть сил от Днепра на восток

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 09:22
Британская разведка: РФ после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть сил от Днепра на восток
Российские оккупанты. Фото РИА Новости

Россия после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть своих сил, которые располагались вдоль Днепра, на Запорожское направление и под Бахмут, сообщает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 19 июня.

Аналитики отмечают, что в течение последних 10 дней РФ с высокой вероятностью начала перебрасывать части группировки, занимавшей позиции на левом берегу Днепра, в качестве подкрепления на Запорожье и в сектор Бахмута.

Потенциально речь идет о нескольких тысячах военных 49-й армии, в том числе ее 34-й отдельной механизированной бригады, а также десантников и морпехов.

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"Переброска этих войск, скорее всего, отражает ощущение РФ, что большая атака Украины через Днепр стала менее вероятной после разрушения дамбы Каховского водохранилища и вызванного этим наводнения", – отмечает разведка.

В предыдущем обзоре разведка Британии сообщала, что российские войска сейчас несут наибольшие потери с момента разгара битвы за Бахмут.

Темы: Росcиявойнаразведка
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