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Окупанти гатили по Херсону: горіли автобуси і склади

Ірина БалачукПонеділок, 19 червня 2023, 09:56
Окупанти гатили по Херсону: горіли автобуси і склади
Тут і далі фото ДСНС

Уночі росіяни обстріляли Херсон, у результаті чого виникли кілька пожеж, одна людина в області дістала поранення.

Джерело: ДСНС у Telegram, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно ДСНС: "Вночі ворог безжально обстрілював Херсон. Через ворожі прильоти виникло одразу декілька пожеж". 

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Деталі: Зокрема, горіли: газовий резервуар на одній з заправок міста, складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди на території одного з підприємств. 

 

Також на фото видно, що окупанти знищили щонайменше кілька автобусів. 

 

Прокудін уточнив, що загалом за минулу добу росіяни здійснили 35 обстрілів, випустивши 261 снаряд з мінометів, артилерії та "Градів". 

ВІДЕО ДНЯ
 

Через російську агресію одна людина дістала поранення. 

 

Теми: Херсонвійнапожежа
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