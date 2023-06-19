Окупанти гатили по Херсону: горіли автобуси і склади
Понеділок, 19 червня 2023, 09:56
Уночі росіяни обстріляли Херсон, у результаті чого виникли кілька пожеж, одна людина в області дістала поранення.
Джерело: ДСНС у Telegram, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно ДСНС: "Вночі ворог безжально обстрілював Херсон. Через ворожі прильоти виникло одразу декілька пожеж".
Деталі: Зокрема, горіли: газовий резервуар на одній з заправок міста, складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди на території одного з підприємств.
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Також на фото видно, що окупанти знищили щонайменше кілька автобусів.
Прокудін уточнив, що загалом за минулу добу росіяни здійснили 35 обстрілів, випустивши 261 снаряд з мінометів, артилерії та "Градів".
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
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