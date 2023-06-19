Оккупанты били по Херсону: горели автобусы и склады

Здесь и далее фото ГСЧС

Ночью россияне обстреляли Херсон, в результате чего возникли несколько пожаров, один человек в области получил ранения.

Источник: ГСЧС в Telegram, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно ГСЧС: "Ночью враг безжалостно обстреливал Херсон. Из-за вражеских прилетов возникло сразу несколько пожаров".

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Детали: В частности, горели: газовый резервуар на одной из заправок города, складские помещения, выставочные залы и хозяйственные постройки на территории одного из предприятий.

Также на фото видно, что оккупанты уничтожили по меньшей мере несколько автобусов.

Прокудин уточнил, что всего за минувшие сутки россияне совершили 35 обстрелов, выпустив 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов".

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Из-за российской агрессии один человек получил ранения.