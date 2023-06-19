Оккупанты били по Херсону: горели автобусы и склады

Здесь и далее фото ГСЧС

Ночью россияне обстреляли Херсон, в результате чего возникли несколько пожаров, один человек в области получил ранения.

Источник: ГСЧС в Telegram, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно ГСЧС: "Ночью враг безжалостно обстреливал Херсон. Из-за вражеских прилетов возникло сразу несколько пожаров".

Детали: В частности, горели: газовый резервуар на одной из заправок города, складские помещения, выставочные залы и хозяйственные постройки на территории одного из предприятий.

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Также на фото видно, что оккупанты уничтожили по меньшей мере несколько автобусов.

Прокудин уточнил, что всего за минувшие сутки россияне совершили 35 обстрелов, выпустив 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов".

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.