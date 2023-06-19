Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Швеції не виключають можливості військового нападу з боку РФ

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 10:05
У Швеції не виключають можливості військового нападу з боку РФ
Скриншот з google.maps

Комітет з оборони парламенту Швеції допускає, що Росія може здійснити військовий напад на країну.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у звіті комітету, повідомляє шведський телеканал SVT.

У парламентській доповіді, яка має бути опублікована в понеділок, зазначається, що хоча російські сухопутні війська перебувають в Україні, не можна виключати нападу на Швецію.

"Росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили і демонструє високу схильність до політичних і військових ризиків. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальнього радіуса дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною", – йдеться у документі.

Реклама:

За даними телеканалу, в доповіді викладена нова оборонна доктрина Швеції, в основі якої лежить членство в НАТО, на відміну від попередньої доктрини, яка спиралася на співпрацю з іншими північними країнами і ЄС.

Швеція намагається зміцнити свою оборону і подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі лише Туреччина та Угорщина не ратифікували заявку на вступ Швеції до альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО найближчим часом.

Теми: ШвеціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про доплати військовим

Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю − Залужний

Російські загарбники почали залишати ЗАЕС − розвідка

відео, доповнено від 07:44Затримали нардепа Алєксєєва: СБУ каже − обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч

фотоПосланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага

Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде "дефіцит мужності" – радник

Усі новини...
Швеція
Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО
Американські бомбардувальники приземлилися у Швеції "вперше в сучасній історії"
Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції і за таким же сценарієм – Стефанчук
Останні новини
13:02
У "ЛНР" вчителі-колаборанти перевірятимуть соцмережі дітей на наявність "екстремізму" – Луганська ОДА
13:00
Китайський аеростат не збирав розвіддані під час прольоту над США – Пентагон
12:52
У Києві встановили додаткові пристрої для автоматичного вимірювання радіації
12:38
Зеленський підписав закон про доплати військовим
12:19
Леопард на фронті − просто мішень, нам треба снаряди і F-16 − Залужний
12:16
Води в ставку-охолоджувачу ЗАЕС в довгостроковій перспективі недостатньо - глава МАГАТЕ
12:03
Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю − Залужний
12:03
Масове повернення "Вагнера" до Білорусі не планується, будуть в Африці – Буданов
12:00
Рада вже не хоче повертати перевірки бізнесу: фінкомітет рекомендує частковий мораторій
11:55
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Усі новини...
Реклама: