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У Швеції не виключають можливості військового нападу з боку РФ

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 10:05
У Швеції не виключають можливості військового нападу з боку РФ
Скриншот з google.maps

Комітет з оборони парламенту Швеції допускає, що Росія може здійснити військовий напад на країну.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у звіті комітету, повідомляє шведський телеканал SVT.

У парламентській доповіді, яка має бути опублікована в понеділок, зазначається, що хоча російські сухопутні війська перебувають в Україні, не можна виключати нападу на Швецію.

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"Росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили і демонструє високу схильність до політичних і військових ризиків. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальнього радіуса дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною", – йдеться у документі.

За даними телеканалу, в доповіді викладена нова оборонна доктрина Швеції, в основі якої лежить членство в НАТО, на відміну від попередньої доктрини, яка спиралася на співпрацю з іншими північними країнами і ЄС.

Швеція намагається зміцнити свою оборону і подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Наразі лише Туреччина та Угорщина не ратифікували заявку на вступ Швеції до альянсу.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО найближчим часом.

Теми: ШвеціяРосіявійна
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