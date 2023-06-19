В Швеции не исключают возможности военного нападения со стороны РФ

Комитет по обороне парламента Швеции допускает, что Россия может осуществить военное нападение на страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете комитета, сообщает шведский телеканал SVT.

В парламентском докладе, который должен быть опубликован в понедельник, отмечается, что хотя российские сухопутные войска находятся в Украине, нельзя исключать нападения на Швецию.

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"Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной", – говорится в документе.

По данным телеканала, в докладе изложена новая оборонная доктрина Швеции, в основе которой лежит членство в НАТО, в отличие от предыдущей доктрины, опиравшейся на сотрудничество с другими северными странами и ЕС.

Швеция пытается укрепить свою оборону и подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Сейчас только Турция и Венгрия не ратифицировали заявку на вступление Швеции в альянс.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО в ближайшее время.