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В Швеции не исключают возможности военного нападения со стороны РФ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 10:05
В Швеции не исключают возможности военного нападения со стороны РФ
Скриншот из google.maps

Комитет по обороне парламента Швеции допускает, что Россия может осуществить военное нападение на страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете комитета, сообщает шведский телеканал SVT.

В парламентском докладе, который должен быть опубликован в понедельник, отмечается, что хотя российские сухопутные войска находятся в Украине, нельзя исключать нападения на Швецию.

"Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной", – говорится в документе.

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По данным телеканала, в докладе изложена новая оборонная доктрина Швеции, в основе которой лежит членство в НАТО, в отличие от предыдущей доктрины, опиравшейся на сотрудничество с другими северными странами и ЕС.

Швеция пытается укрепить свою оборону и подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас только Турция и Венгрия не ратифицировали заявку на вступление Швеции в альянс.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО в ближайшее время.

Темы: ШвецияРосcиявойна
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