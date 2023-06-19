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Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції і за таким же сценарієм – Стефанчук

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 червня 2023, 10:37
Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції і за таким же сценарієм – Стефанчук
Руслан Стефанчук, фото Дмитра Ларіна, УП

Україна хоче стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Дуже довго говорили про фінляндизацію України. Після прийняття Фінляндії до НАТО я готовий взяти шлях Фінляндії, ми готові до такої фінляндизації. 

Після 24 лютого Фінляндія стала 31-ою країною НАТО, я сподіваюся, найближчим часом 32-ою країною стане Швеція. Ми хочемо стати 33-м членом НАТО і хочемо пройти цей шлях так, як його пройшла Фінляндія і Швеція".

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Деталі: Стефанчук наголосив, що будь-яке рішення в країнах НАТО та ЄС приймається консенсусом. І для того, щоб мати консенсус у всіх членів, Україна повинна продемонструвати як мінімум "певну відповідність і потенційний прогрес".

"Я думаю, це буде підставою для прийняття їхнього рішення", – додав Стефанчук.

Що цьому передувало: 

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  • Раніше те саме заявляв президент Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що поки триває російська агресія, неможливо реалізувати процедуру вступу України.

Теми: НАТОСтефанчукШвеціяФінляндія
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