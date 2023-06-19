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Украина хочет вступить в НАТО сразу после Швеции и по такому же сценарию – Стефанчук

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 июня 2023, 10:37
Украина хочет вступить в НАТО сразу после Швеции и по такому же сценарию – Стефанчук
Руслан Стефанчук, фото Дмитрия Ларина, УП

Украина хочет стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью УП

Прямая речь: "Очень долго говорили о финляндизации Украины. После принятия Финляндии в НАТО я готов взять путь Финляндии, мы готовы к такой финляндизации. 

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После 24 февраля Финляндия стала 31-й страной НАТО, я надеюсь, в ближайшее время 32-й страной станет Швеция. Мы хотим стать 33-м членом НАТО и хотим пройти этот путь так, как его прошла Финляндия и Швеция".

Детали: Стефанчук отметил, что любое решение в странах НАТО и  ЕС принимается консенсусом. И для того, чтобы иметь консенсус у всех членов, Украина должна продемонстрировать как минимум "определенное соответствие и потенциальный прогресс".

"Я думаю, это будет основанием для принятия их решения", - добавил Стефанчук.

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Что этому предшествовало: 

  • Ранее то же самое заявлял президент Владимир Зеленский. В то же время он отметил, что пока продолжается российская агрессия, невозможно реализовать процедуру вступления Украины.

Темы: НАТОСтефанчукШвецияФинляндия
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