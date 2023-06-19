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Хочемо до кінця року почати розмову про повноцінне членство України в ЄС − спікер ВР

Ірина Балачук, Роман РоманюкПонеділок, 19 червня 2023, 10:41
Хочемо до кінця року почати розмову про повноцінне членство України в ЄС − спікер ВР
Руслан Стефанчук. Фото УП

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна до кінця року має намір розпочати розмову про повноцінне членство в ЄС.

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова спікера ВР: "Коли ж ми говоримо, що раніше – ЄС чи НАТО, я все-таки думаю, що питання, пов'язані з ЄС, можуть іти швидше, тому що принаймні до кінця цього року ми точно хочемо відкрити перемовини про повноцінне членство України в ЄС".

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Деталі: Він також підкреслив, що початок перемовин про членство – це "подія на три голови вища, ніж кандидатський статус, це вже фінішна пряма".

Стефанчук вважає, що тоді тільки від України буде залежати, "як швидко ми її пробіжимо".

Теми: ЄССтефанчук
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