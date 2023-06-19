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Хотим до конца года начать разговор о полноценном членстве Украины в ЕС − спикер ВР

Ирина Балачук, Роман РоманюкПонедельник, 19 июня 2023, 10:41
Хотим до конца года начать разговор о полноценном членстве Украины в ЕС − спикер ВР
Руслан Стефанчук. Фото УП

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина до конца года намерена начать разговор о полноценном членстве в ЕС.

Источник: Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь спикера ВР: "Когда мы говорим, что раньше − ЕС или НАТО, я все-таки думаю, что вопросы, связанные с ЕС, могут идти быстрее, потому что по крайней мере до конца этого года мы точно хотим открыть переговоры о полноценном членстве Украины в ЕС".

Детали: Он также подчеркнул, что начало переговоров о членстве − это "событие на три головы выше, чем кандидатский статус, это уже финишная прямая".

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Стефанчук считает, что тогда только от Украины будет зависеть, "как быстро мы ее пробежим".

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Темы: ЕССтефанчук
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