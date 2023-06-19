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Накурились PVP і померли: у Києві виявили тіла двох дівчат-підлітків

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 10:55
Накурились PVP і померли: у Києві виявили тіла двох дівчат-підлітків
фото прокуратури

У Києві від вживання психотропів загинули двоє дівчат-підлітків, правоохоронці затримали власника квартири, де вони прийняли наркотик.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: Подія сталась 17 червня у будинку на вулиці Уманській. На східцевому майданчику було виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат.

Провівши ряд слідчих дій, поліцейські з’ясували, що 16 червня двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири, де у подальшому вживали психотропні речовини - солі PVP.

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Близько 21:00 години неповнолітні, з добровільного дозволу та відома зловмисника зайшли до його квартири, де з його дозволу курили PVP. Після цього 15-річні дівчата залишилися у зазначеній квартирі до ранку, а в подальшому їх знайшли мертвими.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири та розпочали кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх згідно з ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

 
фото поліції

Затриманому повідомили про підозру, прокурори клопотатимуть про його арешт.

ВІДЕО ДНЯ

За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Теми: наркотикиКиївполіціяпрокуратура
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