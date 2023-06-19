Накурились PVP и умерли: в Киеве обнаружили тела двух девушек-подростков

В Киеве от употребления психотропов погибли две девушки-подростка, правоохранители задержали владельца квартиры, где они приняли наркотик.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: Событие произошло 17 июня в доме на улице Уманской. На лестничной площадке были обнаружены тела двух несовершеннолетних.

Проведя ряд следственных действий, полицейские выяснили, что 16 июня двое девушек попросили у знакомого ключи от его квартиры, где в дальнейшем употребляли психотропные вещества - соли PVP.

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Около 21:00 часов несовершеннолетние, с добровольного разрешения и ведома злоумышленника зашли в его квартиру, где с его разрешения курили PVP. После этого 15-летние девушки остались в указанной квартире до утра, а в дальнейшем были найдены мертвыми.

Правоохранители задержали 46-летнего владельца квартиры и начали уголовное производство по факту предоставления помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних согласно ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Украины.

фото полиции

Задержанному сообщили о подозрении, прокуроры будут ходатайствовать о его аресте.

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По факту смерти несовершеннолетних начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.