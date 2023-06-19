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Папа Римський провів першу після операції проповідь і згадав про Україну

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 11:08

Папа Римський Франциск у неділю, 18 червня, вперше після перенесеної операції з'явився на публіці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Зазначається, що понтифік на площі Святого Петра у Ватикані провів проповідь для вірян.

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Він закликав не забувати про "багатостраждальну Україну", а також згадав масову загибель мігрантів в Егейському морі і напад на школу в Уганді.

"І зберігаймо витривалість у молитві за населення багатостраждальної України, не забуваймо, що воно багато страждає", – сказав Франциск.

На початку червня Папа Римський переніс операцію, яка була необхідна для усунення лапароцеле – грижі, яка іноді утворюється над рубцем після хірургічного втручання. Лапароцеле частіше зустрічається у людей похилого віку, а також може бути викликане ожирінням або слабкістю м'язів черевної стінки.

ВІДЕО ДНЯ

16 червня Франциска виписали з лікарні.

Теми: Папа РимськийУкраїна
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