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Папа Римский провел первую после операции проповедь и вспомнил об Украине

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 11:08

Папа Римский Франциск в воскресенье, 18 июня, впервые после перенесенной операции появился на публике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Отмечается, что понтифик на площади Святого Петра в Ватикане провел проповедь для верующих.

Он призвал не забывать о "многострадальной Украине", а также вспомнил массовую гибель мигрантов в Эгейском море и нападение на школу в Уганде.

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"И давайте сохранять выносливость в молитве за население многострадальной Украины, не забывайте, что оно много страдает", – сказал Франциск.

В начале июня Папа Римский перенес операцию, которая была необходима для устранения лапароцеле – грыжи, которая иногда образуется над рубцом после хирургического вмешательства. Лапароцеле чаще встречается у пожилых людей, а также может быть вызвано ожирением или слабостью мышц брюшной стенки.

16 июня Франциска выписали из больницы.

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Темы: Папа РимскийУкраина
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