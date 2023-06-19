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Стефанчук оцінив, чи є майбутнє в "Слуги народу" після війни

Роман Романюк, Альона Мазуренко Понеділок, 19 червня 2023, 11:20
Стефанчук оцінив, чи є майбутнє в Слуги народу після війни
РУСЛАН СТЕФАНЧУК. ФОТО УП

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та один із ідеологів президентської партії "Слуга народу" заявив, що партія обов'язково має змінитися до наступних парламентських виборів. 

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я думаю, що все буде змінено. Все тече, все міняється. Буде змінено і підхід до підбору людей у майбутній парламент, у майбутній Кабмін, в інші владні кабінети.

Тому що, ви знаєте, що деякі обмеження ми навіть запроваджували законодавчо. Зокрема, головою НАБУ не могла стати людина, яка 24.02 втекла з країни. Тому можуть бути якісь нові обмеження. Я не знаю точно, це ми зараз з вами говоримо просто на рівні філософських дискусій.

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Але у психології є такий термін – прикордонна ситуація. От якраз 24 лютого була така прикордонна ситуація, і кожен зробив той вибір, який зробив. Хтось одразу в руках виносив міни з цигаркою в зубах, а хтось чкурнув на Мальдіви. Це ж два різні світогляди. Між цими людьми цивілізаційна прірва, ми ж це усвідомлюємо. Розумієте, якраз мені здається, що майбутнє України за першими, які захочуть долучитися".

Деталі: Водночас, на думку глави парламенту, вибори під час війни неможливі.

За словами Стефанчука, вибори під час війни могли б призвести до розриву держави.

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Теми: Слуга народувибориСтефанчуквійна
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