Стефанчук оцінив, чи є майбутнє в "Слуги народу" після війни

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та один із ідеологів президентської партії "Слуга народу" заявив, що партія обов'язково має змінитися до наступних парламентських виборів.

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я думаю, що все буде змінено. Все тече, все міняється. Буде змінено і підхід до підбору людей у майбутній парламент, у майбутній Кабмін, в інші владні кабінети.

Тому що, ви знаєте, що деякі обмеження ми навіть запроваджували законодавчо. Зокрема, головою НАБУ не могла стати людина, яка 24.02 втекла з країни. Тому можуть бути якісь нові обмеження. Я не знаю точно, це ми зараз з вами говоримо просто на рівні філософських дискусій.

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Але у психології є такий термін – прикордонна ситуація. От якраз 24 лютого була така прикордонна ситуація, і кожен зробив той вибір, який зробив. Хтось одразу в руках виносив міни з цигаркою в зубах, а хтось чкурнув на Мальдіви. Це ж два різні світогляди. Між цими людьми цивілізаційна прірва, ми ж це усвідомлюємо. Розумієте, якраз мені здається, що майбутнє України за першими, які захочуть долучитися".

Деталі: Водночас, на думку глави парламенту, вибори під час війни неможливі.

За словами Стефанчука, вибори під час війни могли б призвести до розриву держави.