Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стефанчук оценил, есть ли будущее у "Слуги народа" после войны

Роман Романюк, Алена МазуренкоПонедельник, 19 июня 2023, 11:20
Стефанчук оценил, есть ли будущее у Слуги народа после войны
РУСЛАН СТЕФАНЧУК. ФОТО УП

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и один из идеологов президентской партии "Слуга народа" заявил, что партия обязательно должна измениться до следующих парламентских выборов.

Источник: Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я думаю, что все будет изменено. Все течет, все меняется. Будет изменен и подход к подбору людей в будущий парламент, в будущий Кабмин, в другие властные кабинеты.

Реклама:

Потому что, вы знаете, что некоторые ограничения мы даже вводили законодательно. В частности, главой НАБУ не мог стать человек, который 24.02 сбежал из страны. Поэтому могут быть какие-то новые ограничения. Я не знаю точно, это мы сейчас с вами говорим просто на уровне философских дискуссий.

Но в психологии есть такой термин - пограничная ситуация. Вот как раз 24 февраля была такая пограничная ситуация, и каждый сделал тот выбор, который сделал. Кто-то сразу в руках выносил мины с сигаретой в зубах, а кто-то чкурнул на Мальдивы. Это же два разных мировоззрения. Между этими людьми цивилизационная пропасть, мы же это осознаем. Понимаете, как раз мне кажется, что будущее Украины за первыми, которые захотят присоединиться".

Детали: В то же время, по мнению главы парламента, выборы во время войны невозможны.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Стефанчука, выборы во время войны могли бы привести к разрыву государства.

Темы: Слуга народавиборыСтефанчуквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Слуга народа
Министру Резникову: Заключайте не пари, а договоры по рыночным ценам
Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?
Новый нардеп от "Слуги народа" официально появился в Верховной Раде
Последние новости
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в Секторы Газы, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: