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Стефанчук оценил, есть ли будущее у "Слуги народа" после войны

Роман Романюк, Алена МазуренкоПонедельник, 19 июня 2023, 11:20
Стефанчук оценил, есть ли будущее у Слуги народа после войны
РУСЛАН СТЕФАНЧУК. ФОТО УП

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и один из идеологов президентской партии "Слуга народа" заявил, что партия обязательно должна измениться до следующих парламентских выборов.

Источник: Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я думаю, что все будет изменено. Все течет, все меняется. Будет изменен и подход к подбору людей в будущий парламент, в будущий Кабмин, в другие властные кабинеты.

Потому что, вы знаете, что некоторые ограничения мы даже вводили законодательно. В частности, главой НАБУ не мог стать человек, который 24.02 сбежал из страны. Поэтому могут быть какие-то новые ограничения. Я не знаю точно, это мы сейчас с вами говорим просто на уровне философских дискуссий.

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Но в психологии есть такой термин - пограничная ситуация. Вот как раз 24 февраля была такая пограничная ситуация, и каждый сделал тот выбор, который сделал. Кто-то сразу в руках выносил мины с сигаретой в зубах, а кто-то чкурнул на Мальдивы. Это же два разных мировоззрения. Между этими людьми цивилизационная пропасть, мы же это осознаем. Понимаете, как раз мне кажется, что будущее Украины за первыми, которые захотят присоединиться".

Детали: В то же время, по мнению главы парламента, выборы во время войны невозможны.

По словам Стефанчука, выборы во время войны могли бы привести к разрыву государства.

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Темы: Слуга народавиборыСтефанчуквойна
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