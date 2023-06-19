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В окупованому Сімферополі вибухнуло авто запорізького "гауляйтера" – ТГ-канали

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 11:22
В окупованому Сімферополі вибухнуло авто запорізького гауляйтера – ТГ-канали
фото - ТГ-канал Mash

В окупованому Сімферополі підірвався автомобіль так званого "віцепрем'єра" окупованої частини Запорізької області Володимира Єпіфанова.

Джерела: російські телеграм-канали Baza і Mash

Деталі: "Гауляйтер", його охоронець і секретар госпіталізовані з опіками

За даними ТГ-каналів, о четвертій годині ранку на Євпаторійському шосе вибухнув газовий балон в автомобілі Єпіфанова.

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Сам Єпіфанов, а також його охоронець і секретар через вибух дістали 30-відсоткові опіки голови, тулуба і рук. Охоронцеві також обпекло ліву ногу. Усіх трьох було госпіталізовано.

Через що саме стався вибух, поки незрозуміло, пише Baza. Але, за словами помічника "гауляйтера", за день до цього газовий балон перевіряли на СТО в Сімферополі.

Теми: Кримокупація
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