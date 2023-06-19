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В оккупированном Симферополе взорвана машина запорожского "гауляйтера" – ТГ-каналы

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 июня 2023, 11:22
В оккупированном Симферополе взорвана машина запорожского гауляйтера – ТГ-каналы
фото - ТГ-канал Mash

В оккупированном Симферополе взорван автомобиль так называемого "вице-премьера" оккупированной части Запорожской области Владимира Епифанова.

Источники: российские телеграм-каналы Baza и Mash

Детали: "Гауляйтер", его охранник и секретарь госпитализированы с ожогами

По данным ТГ-каналов, в четыре часа утра на Евпаторийском шоссе взорвался газовый баллон в автомобиле Епифанова.

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Сам Епифанов, а также его охранник и секретарь из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Охраннику также обожгло левую ногу. Все трое были госпитализированы.

Из-за чего именно произошёл взрыв, пока неясно, пишет Baza. Но, по словам помощника "гауляйтера", за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.

Темы: Крымоккупация
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