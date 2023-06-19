Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Симферополе взорвана машина запорожского "гауляйтера" – ТГ-каналы

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 июня 2023, 11:22
В оккупированном Симферополе взорвана машина запорожского гауляйтера – ТГ-каналы
фото - ТГ-канал Mash

В оккупированном Симферополе взорван автомобиль так называемого "вице-премьера" оккупированной части Запорожской области Владимира Епифанова.

Источники: российские телеграм-каналы Baza и Mash

Детали: "Гауляйтер", его охранник и секретарь госпитализированы с ожогами

Реклама:

По данным ТГ-каналов, в четыре часа утра на Евпаторийском шоссе взорвался газовый баллон в автомобиле Епифанова.

Сам Епифанов, а также его охранник и секретарь из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Охраннику также обожгло левую ногу. Все трое были госпитализированы.

Из-за чего именно произошёл взрыв, пока неясно, пишет Baza. Но, по словам помощника "гауляйтера", за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Крымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Крым
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Последние новости
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в Секторы Газы, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: