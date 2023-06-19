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Стріляв, коли вручав повістку: на Одещині працівнику військкомату загрожує до 7 років

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 червня 2023, 11:24
Стріляв, коли вручав повістку: на Одещині працівнику військкомату загрожує до 7 років
Скрін з відео

18 червня у місті Рені Одеської області працівник військкомату відкрив стрілянину в громадському місці під час вручення повістки.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області, анонімні Telegram-канали

Деталі: У неділю в соцмережах поширили відео, на якому чоловіків у військовій формі у громадському місці звинувачували у стрілянині. Автор відео стверджував, що на ринку в Рені працівник військкомату відкрив стрілянину вгору, намагаючись затримати чоловіка.

В понеділок поліція повідомила, що кваліфікувала подію як "хуліганство, вчинене  із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень" (ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу).

Дослівно поліція: "Між двома представниками районного ТЦК й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив  постріл у гору зі стартового пістолета. Очевидці події відразу зателефонували на спецлінію "102".

Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії, та вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження". 

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Працівнику військкомату загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Теми: Одеська областьзброяполіція
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