Стріляв, коли вручав повістку: на Одещині працівнику військкомату загрожує до 7 років

18 червня у місті Рені Одеської області працівник військкомату відкрив стрілянину в громадському місці під час вручення повістки.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області, анонімні Telegram-канали

Деталі: У неділю в соцмережах поширили відео, на якому чоловіків у військовій формі у громадському місці звинувачували у стрілянині. Автор відео стверджував, що на ринку в Рені працівник військкомату відкрив стрілянину вгору, намагаючись затримати чоловіка.

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У місті Рені Одеської області працівник військкомату відкрив стрілянину в громадському місці під час вручення повістки pic.twitter.com/1NGIhk8ElQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 19, 2023

В понеділок поліція повідомила, що кваліфікувала подію як "хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень" (ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу).

Дослівно поліція: "Між двома представниками районного ТЦК й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета. Очевидці події відразу зателефонували на спецлінію "102".

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Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії, та вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження".

Більше деталей: Працівнику військкомату загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.