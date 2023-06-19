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Стрелял, когда вручал повестку: в Одесской области работнику военкомата грозит до 7 лет

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 июня 2023, 11:24
Стрелял, когда вручал повестку: в Одесской области работнику военкомата грозит до 7 лет
Скрин с видео

18 июня в городе Рени Одесской области работник военкомата открыл стрельбу в общественном месте во время вручения повестки.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области, анонимные Telegram-каналы

Детали: В воскресенье в соцсетях распространили видео, на котором мужчин в военной форме в общественном месте обвиняли в стрельбе. Автор видео утверждал, что на рынке в Рени работник военкомата открыл стрельбу вверх, пытаясь задержать мужчину.

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В понедельник полиция сообщила, что квалифицировала событие как "хулиганство, совершенное с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений" (ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса).

Дословно полиция: "Между двумя представителями районного ТЦК и местным гражданином во время вручения ему повестки возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в гору из стартового пистолета. Очевидцы происшествия сразу позвонили по спецлинии "102".

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Правоохранители установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия, и изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем направят на экспертное исследование". 

Больше деталей: Работнику военкомата грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Темы: Одесская областьоружиеполиция
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