Топ-посадовець Брюсселя йде у відставку після скандалу: запросив чиновників з Ірану та РФ

Міністру з уряду бельгійського федерального регіону Брюссель-столиця довелося подати у відставку після скандалу із запрошенням на подію до Бельгії посадовців з Ірану та РФ, зокрема заступниці мера Казані, яка відкрито підтримує агресивну війну Кремля.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Йдеться про Паскаля Смета, представника фламандських соціалістів, який опікувався в уряді регіону міським розвитком, європейськими і міжнародними справами, екстреною медичною допомогою та роботою рятувальних служб.

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Смет потрапив під шквал критики, коли стало відомо, що він запросив на урбаністичний саміт 12-15 червня 14 іранських посадовців, включно з мером Тегерану, та двох російських посадовців – попри нинішню геополітичну ситуацію та європейські санкції проти обох країн.

Кошти за перебування гостей у Бельгії сплатили з регіонального бюджету.

Видання The Brussels Times дізналося, що одна із запрошених росіян – заступниця мера Казані Євгєнія Лодвігова, яка є учасницею мережі Metropolis cities. The Brussels Times зібрали численні докази того, що Лодвігова, членкиня "Единой России", відкрито підтримує агресивну війну РФ проти України і активно залучена до відповідної інформаційної роботи.

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Другий гість, ім’я якого точно не відоме, нібито був не як посадовець, а як представник пов’язаної з ООН організації "Об’єднані міста та місцеве самоврядування".

Смет довго захищав своє рішення перед брюссельськими депутатами та зауважив, що ніяк не тиснув на МЗС, а якби отримав обгрунтовану відмову федеральної влади щодо такого візиту, то погодився би з їхньою позицією. За його словами, згоду на в’їзд тегеранського мера Закані дала глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

Він також назвав помилкою те, що суперечливі гості проживали у Бельгії за кошт бельгійських платників податків, але переклав цю провину на другорядних співробітників.

У підсумку Смет визнав, що сталася вкрай неприйнятна ситуація і він вирішив йти з посади, але збереже за собою депутатський мандат.

Нагадаємо, перший час після призначення Аджи Лябіб главою МЗС Бельгії Україна перший час ухилялася запрошувати її з візитом через те, що Лябіб, ще працюючи журналісткою, через російську територію їздила в окупований Крим.

Згодом Аджа Лябіб визнала, що порушила закон під час візиту в Крим, та попросила вибачення. Згодом вона приїхала в Україну у складі бельгійської делегації.