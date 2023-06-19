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Топ-чиновник Брюсселя уходит в отставку после скандала: пригласил представителей Ирана и РФ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 12:22

Министру из правительства Брюссельского столичного региона пришлось подать в отставку после скандала с приглашением на событие в Бельгию должностных лиц из Ирана и РФ, в частности заместителя мэра Казани, которая открыто поддерживает агрессивную войну Кремля.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Речь идет о Паскале Смете, который занимался в правительстве региона городским развитием, европейскими и международными делами, экстренной медицинской помощью и работой спасательных служб.

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Смет, представитель фламандских социалистов, попал под шквал критики, когда стало известно, что он пригласил на урбанистический саммит, проходивший 12-15 июня, 14 иранских чиновников, включая мэра Тегерана, и двух российских чиновников – несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию.

Их пребывание в Бельгии оплатили из регионального бюджета.

Издание The Brussels Times узнало, что одна из приглашенных россиян – заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова, которая является участницей сети Metropolis cities. The Brussels Times собрали многочисленные доказательства того, что Лодвигова, член "Единой России", открыто поддерживает агрессивную войну РФ против Украины и активно вовлечена в соответствующую информационную работу.  

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Второй гость, имя которого точно не известно, якобы приезжал не как чиновник, а как представитель связанной с ООН организации "Объединенные города и местное самоуправление".

Смет долго защищал свое решение перед брюссельскими депутатами и отметил, что никак не давил на МИД, а если бы получил обоснованный отказ федеральных властей на такой визит, то согласился бы с их позицией. По его словам, согласие на въезд тегеранского мэра Закани дала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. 

Он также назвал ошибкой то, что противоречивые гости проживали в Бельгии за счет бельгийских налогоплательщиков, но переложил эту вину на второстепенных сотрудников.

В итоге Смет признал, что произошла крайне неприемлемая ситуация и он решил уйти с должности, но сохранит за собой депутатский мандат.

Напомним, первое время после назначения Аджи Лябиб главой МИД Бельгии Украина уклонялась от того, чтобы приглашать ее с визитом из-за того, что Лябиб, еще работая журналисткой, через российскую территорию ездила в оккупированный Крым.

Впоследствии Лябиб признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и попросила прощения. Впоследствии она приехала в Украину в составе бельгийской делегации.

Темы: ЕСРосcияИранскандал
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