Миколаївщина уже не підтоплена, на Херсонщині – у воді ще 22 населених пункти

У Миколаївській області "велика вода" відступила, на Херсонщині – підтопленими залишаються 22 населені пункти.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, пресслужба МВС

Пряма мова: "З 375 домів, які зазнали підтоплення, всі 375 уже не підтоплені. ДСНС працює по відкачуванню, там додаткові помпи, тобто в нас ситуація стабільна. Крім того, два мости, які пішли під воду, які будує Конотопський шляхо-відновлювальний полк за допомогою UNITED24 (один – дерев'яний, інший бетонний), - вони вистояли, ними вже відкрито проїзд…

Я гадаю, що найближчим часом ситуація вирівняється, вода відступила. В нас там 50 сантиметрів залишилося по Снігурівці, але це вже нижче критичної точки. Можна сказати, що Миколаївщина вже не підтоплена зовсім".

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Деталі: На Херсонщині, де ситуація є складнішою, за даними МВС, станом на ранок понеділка, підтопленими залишаються 22 населених пункти: 5 – на правобережжі, та 17 – на тимчасово окупованій території.