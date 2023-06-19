Николаевщина уже не подтоплена, на Херсонщине – в воде еще 22 населенных пункта

В Николаевской области "большая вода" отступила, на Херсонщине - подтопленными остаются 22 населенных пункта.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона, пресс-служба МВД

Прямая речь: "С 375 домов, которые подверглись подтоплению, все 375 уже не подтоплены. ГСЧС работает по откачке, там дополнительные помпы, то есть у нас ситуация стабильная. Кроме того, два моста (один - деревянный, другой бетонный), которые ушли под воду, которые строит Конотопский дорожно-восстановительный полк с помощью UNITED24, - они выстояли, по ним уже открыт проезд...

Я думаю, что в ближайшее время ситуация выровняется, вода отступила. У нас там 50 сантиметров осталось по Снигиревке, но это уже ниже критической точки. Можно сказать, что Николаевщина уже не подтоплена совсем".

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Детали: На Херсонщине, где ситуация сложнее, по данным МВД, по состоянию на утро понедельника, подтопленными остаются 22 населенных пункта: 5 - на правобережье, и 17 - на временно оккупированной территории.