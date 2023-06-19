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Украина вызволила из РФ 373 ребенка, но количество депортированных может достигать 300 тысяч

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 июня 2023, 12:25
Украина вызволила из РФ 373 ребенка, но количество депортированных может достигать 300 тысяч
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ В ИЮНЕ 2022 ИЗ МАРИУПОЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСМИ

Украина вернула из России 373 ребенка; есть точная информация о депортации 19 499 детей, однако их количество может достигать 200-300 тысяч.

Источник: советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью Интерфакс-Украина

Детали: По ее словам, по состоянию на 19 июня в Украину из России удалось вернуть 373 ребенка. При этом Украина имеет точную информацию о 19 499 депортированных детях. Герасимчук отметила, что их количество может достигать 200-300 тысяч. 

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Прямая речь: "По нашим же подсчетам, речь может идти о 200-300 тысячах детей, которых они могли использовать. Почему мы не можем назвать точную цифру? Во-первых, территории оккупированы. 

Точной информации о том, что случилось с детьми, нет. Только после деоккупации населенного пункта мы можем иметь точные сведения – есть ли там семья с тем или иным ребенком. Если нет, мы начинаем искать.

… Мы ищем ребенка и после того, как верификация этой информации проходит через МВД, Нацполицию, СБУ, Офис Генерального прокурора. После детальной проверки сведения попадают в реестр Национального информационного бюро. 

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Таким образом, что касается 19499 детей – есть персональные данные по каждому, мы понимаем, кто эти дети и откуда их похитили. Однако это не значит, что мы знаем, где этот ребенок".

Больше деталей: По ее словам, "на сегодняшний день единого механизма возвращения украинских детей не существует". Россия не признает этих детей в удерживаемыми, задержанными, депортированными, принудительно перемещенными, называя это "эвакуацией".

Он подчеркнула, то "переговоры означают, что Украина кого-то на кого-то меняет или как-то договаривается".

Прямая речь: "Но у нас нет российских детей. Мы никого из них не задерживали, никого не эвакуировали. То есть, у нас нет кого на кого менять. Россияне должны просто немедленно вернуть детей. И тут точка.

… Соответственно, эти 373 ребенка также были возвращены не путем переговоров. С российской стороны никаких согласований или организованных групп не было ни разу. Все это сейчас происходит в "ручном режиме". Поэтому это происходит так медленно. К сожалению, речь каждый раз идет об отдельной, проработанной спецоперации спасения практически каждого нашего ребенка".

Темы: детивоенные преступлениядепортация
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