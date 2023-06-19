Стефанчук: Вибори під час війни розірвуть країну

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що вибори під час воєнного стану провести неможливо і це може призвести до розриву держави, також в Україні не знають, як організувати голосування для майже 7 мільйонів громадян за межами країни.

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Законодавство України передбачає, що під час воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе. І це логічно.

Бо ми не знаємо, як організувати голосування для майже 7 мільйонів, які знаходяться за межами України. Ми не знаємо, як організувати голосування для тих регіонів, які тимчасово окуповані.

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Ми не знаємо, як забезпечити належне представництво, явку інших громадян під час дії воєнного стану і чи не будуть виборчі об'єкти атакуватися. Тому, мені здається, дуже мудре рішення закладено в законодавстві України, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть.

Якраз якби вибори під час війни були можливі, це могло б призвести до розриву держави, на який очікує наш ворог. І тому мені здається, що найбільш правильне і мудре рішення – провести вибори одразу після завершення воєнного стану".

Деталі: За словами Стефанчука, після перемоги буде стояти більш глибоке питання "майбутньої філософії України": "Тому що Росія нікуди не дінеться з нашого географічного кордону. Але нам дуже важливо, щоб історія, яку ми пишемо, перемогла географію. Тому мені дуже важливо, щоб зараз ми почали дискусію про доктрину України, про те, якою Україна має бути завтра".

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Пряма мова: "Мені здається, що філософія України майбутнього – це має бути східна фортеця цивілізованого світу. Це повинно проявлятися і в правилах містобудування, щоб кожна школа, кожен дитячий садок, який закладається, мали відповідні безпекові речі, кожен населений пункт мав певні стандарти охорони.

Мені не подобається порівнянні нас з Ізраїлем – у нас інша ситуація. Ми – саме східний форпост цивілізації".

Деталі: За словами Стефанчука, для України дуже важливо вирвати рішення про входження в ЄС і в НАТО.

Спікер парламенту додав, що Україні мають запропонувати чесні правила входження.

На його думку, після перемоги Україна має стати нововідкритою землею, Америкою ХХІ століття: "Сюди повинні прийти нові ідеї, нові цивілізації, новий бізнес. Тому що відбудова України має стати історією успіху всього світу".

Пряма мова: "Виграти у війні – це ще не вся перемога. Відбудувати Україну, отримати репарації, і щоб винні були покарані в міжнародних інституціях за міжнародним правом, яке вони зневажають – оце є перемогою.

Триєдинство таке: перемога на полі бою, перемога в міжнародних юридичних інстанціях і репарації для України".