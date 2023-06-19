Стефанчук: Выборы во время войны разорвут страну

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что выборы во время военного положения провести невозможно и это может привести к разрыву государства, также в Украине не знают, как организовать голосование для почти 7 миллионов граждан за пределами страны.

Источник: Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно. И это логично.

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Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех регионов, которые временно оккупированы.

Мы не знаем, как обеспечить надлежащее представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться. Поэтому, мне кажется, очень мудрое решение заложено в законодательстве Украины, что во время военного положения выборы проводиться не могут.

Как раз если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, на который ожидает наш враг. И поэтому мне кажется, что наиболее правильное и мудрое решение - провести выборы сразу после завершения военного положения".

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Детали: По словам Стефанчука, после победы будет стоять более глубокий вопрос "будущей философии Украины": "Потому что Россия никуда не денется с нашей географической границы. Но нам очень важно, чтобы история, которую мы пишем, победила географию. Поэтому мне очень важно, чтобы сейчас мы начали дискуссию о доктрине Украины, о том, какой Украина должна быть завтра".

Прямая речь: "Мне кажется, что философия Украины будущего - это должна быть восточная крепость цивилизованного мира. Это должно проявляться и в правилах градостроительства, чтобы каждая школа, каждый детский сад, который закладывается, имели соответствующие вещи безопасности, каждый населенный пункт имел определенные стандарты охраны.

Мне не нравится сравнение нас с Израилем - у нас другая ситуация. Мы - именно восточный форпост цивилизации".

Детали: По словам Стефанчука, для Украины очень важно вырвать решение о вхождении в ЕС и в НАТО.

Спикер парламента добавил, что Украине должны предложить честные правила вхождения.

По его мнению, после победы Украина должна стать новооткрытой землей, Америкой ХХІ века: "Сюда должны прийти новые идеи, новые цивилизации, новый бизнес. Потому что восстановление Украины должно стать историей успеха всего мира".

Прямая речь: "Выиграть в войне - это еще не вся победа. Отстроить Украину, получить репарации, и чтобы виновные были наказаны в международных институтах по международному праву, которое они презирают - это является победой.

Триединство такое: победа на поле боя, победа в международных юридических инстанциях и репарации для Украины".