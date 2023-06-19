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Стефанчук: Выборы во время войны разорвут страну

Роман Романюк, Алена МазуренкоПонедельник, 19 июня 2023, 12:53
Стефанчук: Выборы во время войны разорвут страну
РУСЛАН СТЕФАНЧУК. ФОТО УП

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что выборы во время военного положения провести невозможно и это может привести к разрыву государства, также в Украине не знают, как организовать голосование для почти 7 миллионов граждан за пределами страны.

Источник: Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно. И это логично.

Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех регионов, которые временно оккупированы.

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Мы не знаем, как обеспечить надлежащее представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться. Поэтому, мне кажется, очень мудрое решение заложено в законодательстве Украины, что во время военного положения выборы проводиться не могут.

Как раз если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, на который ожидает наш враг. И поэтому мне кажется, что наиболее правильное и мудрое решение - провести выборы сразу после завершения военного положения".

Детали: По словам Стефанчука, после победы будет стоять более глубокий вопрос "будущей философии Украины": "Потому что Россия никуда не денется с нашей географической границы. Но нам очень важно, чтобы история, которую мы пишем, победила географию. Поэтому мне очень важно, чтобы сейчас мы начали дискуссию о доктрине Украины, о том, какой Украина должна быть завтра".

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Прямая речь: "Мне кажется, что философия Украины будущего - это должна быть восточная крепость цивилизованного мира. Это должно проявляться и в правилах градостроительства, чтобы каждая школа, каждый детский сад, который закладывается, имели соответствующие вещи безопасности, каждый населенный пункт имел определенные стандарты охраны.

Мне не нравится сравнение нас с Израилем - у нас другая ситуация. Мы - именно восточный форпост цивилизации".

Детали: По словам Стефанчука, для Украины очень важно вырвать решение о вхождении в ЕС и в НАТО.

Спикер парламента добавил, что Украине должны предложить честные правила вхождения.

По его мнению, после победы Украина должна стать новооткрытой землей, Америкой ХХІ века: "Сюда должны прийти новые идеи, новые цивилизации, новый бизнес. Потому что восстановление Украины должно стать историей успеха всего мира".

Прямая речь: "Выиграть в войне - это еще не вся победа. Отстроить Украину, получить репарации, и чтобы виновные были наказаны в международных институтах по международному праву, которое они презирают - это является победой.

Триединство такое: победа на поле боя, победа в международных юридических инстанциях и репарации для Украины".

Темы: виборыВерховная РадаСтефанчук
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