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Звіт Міноборони Німеччини: Українські диверсанти успішно діють у тилу військ РФ - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 13:08

Міністерство оборони Німеччини проаналізувало хід бойових дій в Україні, який, зокрема, свідчить, що українські військові намагаються послабити армію РФ диверсіями далеко за лінією фронту.

Звіт німецького оборонного відомства є в розпорядженні Bild, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі звітом, проукраїнські диверсійні групи порушили основне залізничне сполучення на окупованій російськими військами території Запорізької області.

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Крім того, під атаку диверсантів потрапила залізниця в окупованому Криму.

Як зазначають у Міноборони Німеччини, це доводить, що українські сили все ще можуть діяти в регіонах, які знаходяться під контролем Росії, далеко за лінією фронту.

Німецьке міністерство також аналізує підрив аміакопроводу у Харківській області на початку червня.

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У звіті йдеться, що "не можна виключати причетність України до руйнування аміакопроводу".

В документі також аналізуються останні контрнаступальні операції України.

Зокрема, як пишуть у німецькому Міноборони, російські окупаційні війська обороняють фронт "з підготовлених позицій усіма наявними силами". При цьому російська армія все більше покладається на "повітряні, ракетні та безпілотні атаки", щоб завдати втрат українським силам.

У районі міста Бахмут російські війська перебувають під тиском, наголошують у німецькому відомстві. Крім того, армія РФ "ймовірно, більше не контролює всю територію міста".

Раніше начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що ЗСУ проводять розвідку з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях російських окупаційних військ. За його словами, у найближчий тиждень активних контрнаступальних дій не буде.

Теми: війнаРосіяНімеччина
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