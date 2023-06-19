Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отчет Минобороны Германии: Украинские диверсанты успешно действуют в тылу войск РФ – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 13:08

Министерство обороны Германии проанализировало ход боевых действий в Украине, который, в частности, свидетельствует, что украинские военные пытаются ослабить армию РФ диверсиями далеко за линией фронта.

Отчет немецкого оборонного ведомства есть в распоряжении Bild, сообщает "Европейская правда".

Согласно отчету, проукраинские диверсионные группы нарушили основное железнодорожное сообщение на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области.

Кроме того, под атаку диверсантов попала железная дорога в оккупированном Крыму.

Реклама:

Как отмечают в Минобороны Германии, это доказывает, что украинские силы все еще могут действовать в регионах, которые находятся под контролем России, далеко за линией фронта.

Немецкое министерство также анализирует подрыв аммиакопровода в Харьковской области в начале июня.

В отчете говорится, что "нельзя исключать причастность Украины к разрушению аммиакопровода".

ВИДЕО ДНЯ

В документе также анализируются последние контрнаступательные операции Украины.

В частности, как пишут в немецком Минобороны, российские оккупационные войска обороняют фронт "с подготовленных позиций всеми имеющимися силами". При этом российская армия все больше полагается на "воздушные, ракетные и беспилотные атаки", чтобы нанести потери украинским силам.

В районе города Бахмут российские войска находятся под давлением, отмечают в немецком ведомстве. Кроме того, армия РФ "вероятно, больше не контролирует всю территорию города".

Ранее начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что ВСУ проводят разведку с целью поиска слабых мест в оборонительных позициях российских оккупационных войск. По его словам, в ближайшую неделю активных контрнаступательных действий не будет.

Темы: войнаРосcияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Орбан выступил против плана Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро

Правительство назначило Думу главой АРМА

картаБеспорядки во Франции: более 800 задержанных, несколько городов вводят комендантский час

Зеленский собирал Ставку: Усиливаем северное направление

Зеленский подписал закон о доплатах военным

Раздражает, когда говорят, что наступление медленное, ведь каждый метр дается кровью − Залужный

Все новости...
война
РФ объявила в розыск судью МУС за ордер на арест Путина – СМИ РФ
Мэр Харькова назвал сумму, необходимую для восстановления города
СМИ в РФ узнали о новых вакансиях в ЧВК "Вагнер": намерены следить и за российскими солдатами
Последние новости
17:23
"Газпром" не будет платить дивиденды за 2022 год: чистая прибыль упала на 40%
17:18
видеоНовый выпуск УП-чат: от яиц по 17 грн до виллы одесского военкома
17:07
фотоРоссияне обстреляли школу в Донецкой области – двое погибших и шестеро раненых
16:58
На острове Джарылгач оккупанты уничтожили всю растительность – ученый
16:57
Объявлены первые подозрения за похищение Россией украинских детей
16:48
Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие
16:34
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
16:20
Лидеры ЕС поддержали план использования замороженных активов РФ в пользу Украины - Bloomberg
16:19
Главного тренера ПСЖ задержали по обвинению в расизме
16:00
Орбан выступил против плана Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро
Все новости...
Реклама: