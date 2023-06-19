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Отчет Минобороны Германии: Украинские диверсанты успешно действуют в тылу войск РФ – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 13:08

Министерство обороны Германии проанализировало ход боевых действий в Украине, который, в частности, свидетельствует, что украинские военные пытаются ослабить армию РФ диверсиями далеко за линией фронта.

Отчет немецкого оборонного ведомства есть в распоряжении Bild, сообщает "Европейская правда".

Согласно отчету, проукраинские диверсионные группы нарушили основное железнодорожное сообщение на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области.

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Кроме того, под атаку диверсантов попала железная дорога в оккупированном Крыму.

Как отмечают в Минобороны Германии, это доказывает, что украинские силы все еще могут действовать в регионах, которые находятся под контролем России, далеко за линией фронта.

Немецкое министерство также анализирует подрыв аммиакопровода в Харьковской области в начале июня.

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В отчете говорится, что "нельзя исключать причастность Украины к разрушению аммиакопровода".

В документе также анализируются последние контрнаступательные операции Украины.

В частности, как пишут в немецком Минобороны, российские оккупационные войска обороняют фронт "с подготовленных позиций всеми имеющимися силами". При этом российская армия все больше полагается на "воздушные, ракетные и беспилотные атаки", чтобы нанести потери украинским силам.

В районе города Бахмут российские войска находятся под давлением, отмечают в немецком ведомстве. Кроме того, армия РФ "вероятно, больше не контролирует всю территорию города".

Ранее начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что ВСУ проводят разведку с целью поиска слабых мест в оборонительных позициях российских оккупационных войск. По его словам, в ближайшую неделю активных контрнаступательных действий не будет.

Темы: войнаРосcияГермания
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