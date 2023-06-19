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СБУ затримала працівника УЗ, який хотів підірвати залізницю за завданням Генштабу РФ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 червня 2023, 13:25
СБУ затримала працівника УЗ, який хотів підірвати залізницю за завданням Генштабу РФ
фото сбу

На Дніпропетровщині затримали працівника "Укрзалізниці", який передавав російському Генштабу інформацію про маршрути перевезення іноземної техніки, що задіяна у контрнаступі України, і хотів підірвали залізницю.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури 

Деталі: За інформацією слідства, на початку цього року жителя міста Павлоград, який працював в "Укрзалізниці", завербував співробітник російської воєнної розвідки.

СБУ повідомляє, що зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, він фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.

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Для виконання завдань агресора чоловік детально знімав об’єкти на телефон під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також росіяни розглядали "варіант диверсії" на об’єктах УЗ за участі завербованого агента.

За інформацією СБУ, агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

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Українська спецслужба викрила російського агента, його затримано. Під час обшуку за місцем проживання в нього виявили гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, велику кількість набоїв до стрілецької зброї та димові шашки.

 

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

 

Теми: Дніпропетровська областьУкрзалізницязалізницяСБУ
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