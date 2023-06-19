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СБУ задержала работника УЗ, который хотел взорвать железную дорогу по заданию Генштаба РФ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 июня 2023, 13:25
СБУ задержала работника УЗ, который хотел взорвать железную дорогу по заданию Генштаба РФ
фото сбу

На Днепропетровщине задержали работника "Укрзализныци", который передавал российскому Генштабу информацию о маршрутах перевозки иностранной техники, задействованной в контрнаступлении Украины, и хотел взорвать железную дорогу.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры 

Детали: По информации следствия, в начале этого года жителя Павлограда, который работал в "Укрзализныце", завербовал сотрудник российской военной разведки.

СБУ сообщает, что предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, которая задействована в контрнаступательных операциях украинских войск.

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Кроме того, он фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Для выполнения задач агрессора он подробно снимал объекты на телефон во время рабочих выездов на поезде.

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Разведывательная информация нужна была оккупантам для проведения воздушных ударов по региону. Также россияне рассматривали "вариант диверсии" на объектах УЗ с участием завербованного агента.

Таким образом, по информации СБУ, агрессор планировал сорвать поставки топлива, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Украинская спецслужба разоблачила российского агента, он задержан. Во время обыска по месту жительства у него обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, большое количество патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки.

 

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 

Темы: Днепропетровская областьУкрзализныцяжелезная дорогаСБУ
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