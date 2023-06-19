Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала работника УЗ, который хотел взорвать железную дорогу по заданию Генштаба РФ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 июня 2023, 13:25
СБУ задержала работника УЗ, который хотел взорвать железную дорогу по заданию Генштаба РФ
фото сбу

На Днепропетровщине задержали работника "Укрзализныци", который передавал российскому Генштабу информацию о маршрутах перевозки иностранной техники, задействованной в контрнаступлении Украины, и хотел взорвать железную дорогу.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры 

Детали: По информации следствия, в начале этого года жителя Павлограда, который работал в "Укрзализныце", завербовал сотрудник российской военной разведки.

Реклама:

СБУ сообщает, что предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, которая задействована в контрнаступательных операциях украинских войск.

Кроме того, он фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Для выполнения задач агрессора он подробно снимал объекты на телефон во время рабочих выездов на поезде.

ВИДЕО ДНЯ

Разведывательная информация нужна была оккупантам для проведения воздушных ударов по региону. Также россияне рассматривали "вариант диверсии" на объектах УЗ с участием завербованного агента.

Таким образом, по информации СБУ, агрессор планировал сорвать поставки топлива, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Украинская спецслужба разоблачила российского агента, он задержан. Во время обыска по месту жительства у него обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, большое количество патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки.

 

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 

Темы: Днепропетровская областьУкрзализныцяжелезная дорогаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в Секторы Газы, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: