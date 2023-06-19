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На Київщину суне гроза і злива

Ірина БалачукПонеділок, 19 червня 2023, 13:51
На Київщину суне гроза і злива
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

20 червня у Києві та області очікується гроза, мешканцям радять не ходити поблизу рекламних щитів, ЛЕП та дерев.

Джерело: КМДА, Укргідрометцентр

Дослівно Укргідрометцентр: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°".

Деталі: Фахівці КМДА нагадують, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

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У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів радять звертатися до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Передісторія:

  • Під час зливи 10 червня у Києві підтопило низку вулиць. Зокрема, у Деснянському районі вода подекуди піднялася на понад 20 см.

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Теми: КиївКиївська областьпогода
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