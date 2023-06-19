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На Киевскую область надвигается гроза и ливень

Ирина БалачукПонедельник, 19 июня 2023, 13:51
На Киевскую область надвигается гроза и ливень
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

20 июня в Киеве и области ожидается гроза, жителям советуют не ходить вблизи рекламных щитов, ЛЭП и деревьев.

Источник: КГГА, Укргидрометцентр

Дословно Укргидрометцентр: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°".

Детали: Специалисты КГГА напоминают, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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В случае подтоплений проезжей части или тротуаров советуют обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви, то звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАСС). При травмировании людей немедленно звоните 103.

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Предыстория:

  • Во время ливня 10 июня в Киеве подтопило ряд улиц. В частности, в Деснянском районе вода местами поднялась более чем на 20 см.

Темы: КиевКиевская областьпогода
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