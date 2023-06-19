У частині України оголошували тривогу, пуски російських ракет виявилися імітацією

Повітряні сили попереджали про загрозу запуску Росією ракет, згодом повідомили про пуски, які виявилися імітаційними; на сході та півдні України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог

Дослівно ПС: "Увага! Імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока. Залишайтесь в укриттях!".

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Деталі: О 14:17 Повітряні сили повідомили, що вже зафіксували пуски ракет.

Влада України оголосила повітряну тривогу в 11 областях.

Оновлено: О 14:46 тривоги почали скасовувати, Повітряні сили також повідомили про відбій.

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Пізніше у Повітряних силах пояснили, що дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет.

У цей же час на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Інформація уточнюється.