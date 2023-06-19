Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В части Украины объявляли тревогу, пуски российских ракет оказались имитацией

Ирина БалачукПонедельник, 19 июня 2023, 14:55
В части Украины объявляли тревогу, пуски российских ракет оказались имитацией
Скриншот из alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждали об угрозе запуска Россией ракет, впоследствии сообщили о пусках, которые оказались имитационными; на востоке и юге Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог

Дословно ПС: "Внимание! Вероятность пусков крылатых ракет Х-22 из акватории Азовского моря высокая. Оставайтесь в укрытиях!".

Реклама:

Детали: В 14:17 Воздушные силы сообщили, что уже зафиксировали пуски ракет.

Власти Украины объявили воздушную тревогу в 11 областях.

Обновлено: В 14:46 тревоги начали отменять, Воздушные силы также сообщили об отбое.

ВИДЕО ДНЯ

Позже в Воздушных силах объяснили, что дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые вылетали с аэродрома Моздок (Северный Кавказ), вероятно проводили тренировочные полеты с имитационными пусками крылатых ракет.

В это же время на Запорожском направлении работала вражеская тактическая авиация, реактивная артиллерия (возможно С-300). Информация уточняется.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
В Одессе прогремели взрывы, враг атакует область "Калибрами"
На подступах к Киеву работает ПВО – КГВА
В Украине – масштабная воздушная тревога
Последние новости
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в Секторы Газы, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: