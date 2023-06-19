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В части Украины объявляли тревогу, пуски российских ракет оказались имитацией

Ирина БалачукПонедельник, 19 июня 2023, 14:55
В части Украины объявляли тревогу, пуски российских ракет оказались имитацией
Скриншот из alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждали об угрозе запуска Россией ракет, впоследствии сообщили о пусках, которые оказались имитационными; на востоке и юге Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог

Дословно ПС: "Внимание! Вероятность пусков крылатых ракет Х-22 из акватории Азовского моря высокая. Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: В 14:17 Воздушные силы сообщили, что уже зафиксировали пуски ракет.

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Власти Украины объявили воздушную тревогу в 11 областях.

Обновлено: В 14:46 тревоги начали отменять, Воздушные силы также сообщили об отбое.

Позже в Воздушных силах объяснили, что дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые вылетали с аэродрома Моздок (Северный Кавказ), вероятно проводили тренировочные полеты с имитационными пусками крылатых ракет.

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В это же время на Запорожском направлении работала вражеская тактическая авиация, реактивная артиллерия (возможно С-300). Информация уточняется.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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