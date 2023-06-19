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МЗС: Угорщина фактично утримує в ізоляції переданих з РФ українських полонених

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 14:34

В МЗС України кажуть, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

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Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються", – заявив Ніколенко.

Він зауважив, що такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини та можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу", – додав речник.

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Перед цим радник уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин також коментував, що перспективи повернення додому цих 11 українців залишаються невизначеними. 

Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито повідомляли Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину. 

В МЗС України раніше заявили, що про передачу 11 військовополонених Києву стало відомо із заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини

Теми: УгорщинаполоненіРосіяУкраїна
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