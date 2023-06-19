МИД: Венгрия фактически удерживает в изоляции переданных из РФ украинских пленных

В МИД Украины говорят, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом в этом вопросе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности.

Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины. Попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами, к сожалению, игнорируются", – заявил Николенко.

Реклама:

Он отметил, что такие действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию и могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"МИД Украины в очередной раз обратилось к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь", – добавил спикер.

Перед этим советник уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах также комментировал, что перспективы возвращения домой этих 11 украинцев остаются неопределенными.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время в администрации Орбана заявили, что якобы сообщали Киеву о передаче Венгрии украинских военнопленных, когда это произошло, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию.

В МИД Украины ранее заявили, что о передаче 11 военнопленных Киеву стало известно из заявлений вице-премьера Венгрии.