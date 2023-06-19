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Британія не скасує санкції проти Росії, доки Москва не виплатить компенсації Києву

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 14:58

Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС Британії.

Про нове законодавство оголосив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

За його словами, уряд Британії бере на себе повноваження зберігати санкції проти Росії до виплати компенсації Україні та запроваджує новий шлях для заморожених російських активів, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.

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Нові заходи оголошені напередодні проведення у Великій Британії цього тижня великої конференції з питань відновлення України.

Також це відбувається на тлі того, що Лондон готується прийняти закон, який вимагатиме від осіб, що володіють активами у Великій Британії від імені Центрального банку Росії (ЦБР), Міністерства фінансів Росії (Мінфін) або Російського фонду національного добробуту (ФНБ), розкривати їх Казначейству Британіїї.  

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відновленні є і будуть величезними" – сказав Клеверлі.

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"Завдяки нашим новим заходам сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Велика Британія готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила за відновлення країни, на яку вона так необачно напала" – заявив він.

Ці нові заходи знаменують собою значне посилення санкційного підходу Великої Британії до Росії, оскільки Путін і його поплічники продовжують свою незаконну війну, а Україна переходить у контрнаступ.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення після російської агресії і створення основи для процвітання нації", – заявив  міністр фінансів Британії Джеремі Хант.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Під час розмови Зеленський наголошував на необхідності посилення санкційного тиску на РФ.

Теми: Велика БританіяРосіясанкціїУкраїна
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