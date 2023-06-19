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Британия не отменит санкции против России, пока Москва не выплатит компенсации Киеву

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 14:58

Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Великобритании.

О новом законодательстве объявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

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По его словам, правительство Великобритании берет на себя полномочия сохранять санкции против России до выплаты компенсации Украине и вводит новый путь для замороженных российских активов, которые могут быть пожертвованы на восстановление Украины.

Новые меры объявлены накануне проведения в Великобритании на этой неделе большой конференции по вопросам восстановления Украины.

Также это происходит на фоне того, что Лондон готовится принять закон, который потребует от лиц, владеющих активами в Великобритании от имени Центрального банка России (ЦБР), Министерства финансов России (Минфин) или Российского фонда национального благосостояния (ФНБ), раскрывать их Казначейству Британии.

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"Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, ужасные последствия путинской войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть и будут огромными", – сказал Клеверли.

"Благодаря нашим новым мерам сегодня мы укрепляем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы Россия заплатила за восстановление страны, на которую она так опрометчиво напала", – заявил он.

Эти новые меры знаменуют собой значительное усиление санкционного подхода Великобритании к России, поскольку Путин и его приспешники продолжают свою незаконную войну, а Украина переходит в контрнаступление.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления после российской агрессии и создания основы для процветания нации", – заявил министр финансов Британии Джереми Хант.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Во время разговора Зеленский подчеркивал необходимость усиления санкционного давления на РФ.

Темы: ВеликобританияРосcиясанкцииУкраина
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