Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Молдові визнали неконституційною проросійську партію "Шор"

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 15:01

Конституційний суд Молдови у понеділок, 19 червня, визнав неконституційною діяльність проросійської партії "Шор".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з висновком суду, політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови.

Реклама:

Рішення було прийнято відповідно до частини 4 статті 41 Конституції, згідно з якою: "Партії та інші суспільно-політичні організації, цілі або діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів верховенства права, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".

Нагадаємо, уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність.

Представники уряду наполягають, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з Росією з метою дестабілізації ситуації у Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор – у санкційному списку США та фігурант справи про "крадіжку мільярда". 

ВІДЕО ДНЯ

Адвокати "Шор" стверджують, що партія вже отримала покарання за фінансові порушення, тож визнання її неконституційною можна розцінювати як повторне покарання за те саме порушення.

Про роль партії "Шор" у розхитуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: МолдоваРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: