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У Молдові визнали неконституційною проросійську партію "Шор"

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 15:01

Конституційний суд Молдови у понеділок, 19 червня, визнав неконституційною діяльність проросійської партії "Шор".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з висновком суду, політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови.

Рішення було прийнято відповідно до частини 4 статті 41 Конституції, згідно з якою: "Партії та інші суспільно-політичні організації, цілі або діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів верховенства права, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".

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Нагадаємо, уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність.

Представники уряду наполягають, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з Росією з метою дестабілізації ситуації у Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор – у санкційному списку США та фігурант справи про "крадіжку мільярда". 

Адвокати "Шор" стверджують, що партія вже отримала покарання за фінансові порушення, тож визнання її неконституційною можна розцінювати як повторне покарання за те саме порушення.

ВІДЕО ДНЯ

Про роль партії "Шор" у розхитуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: МолдоваРосіясуд
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