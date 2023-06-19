У Молдові визнали неконституційною проросійську партію "Шор"

Конституційний суд Молдови у понеділок, 19 червня, визнав неконституційною діяльність проросійської партії "Шор".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з висновком суду, політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови.

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Рішення було прийнято відповідно до частини 4 статті 41 Конституції, згідно з якою: "Партії та інші суспільно-політичні організації, цілі або діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів верховенства права, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".

Нагадаємо, уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність.

Представники уряду наполягають, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з Росією з метою дестабілізації ситуації у Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор – у санкційному списку США та фігурант справи про "крадіжку мільярда".

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Адвокати "Шор" стверджують, що партія вже отримала покарання за фінансові порушення, тож визнання її неконституційною можна розцінювати як повторне покарання за те саме порушення.

Про роль партії "Шор" у розхитуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.