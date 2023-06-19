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В Молдове признали неконституционной пророссийскую партию "Шор"

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 15:01

Конституционный суд Молдовы в понедельник, 19 июня, признал неконституционной деятельность пророссийской партии "Шор".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно заключению суда, политсила действовала вопреки принципам верховенства права и поставила под угрозу суверенитет и независимость Молдовы.

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Решение было принято в соответствии с частью 4 статьи 41 Конституции, согласно которой: "Партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов верховенства права, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, неконституционны".

Напомним, правительство Молдовы обратилось в КС с просьбой проверить партию на конституционность.

Представители правительства настаивают, что партия неоднократно нарушала законодательство о финансировании политических сил и сотрудничает с Россией с целью дестабилизации ситуации в Молдове, вспоминают и то, что лидер политсилы Илан Шор – в санкционном списке США и фигурант дела о "краже миллиарда".

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Адвокаты "Шор" утверждают, что партия уже получила наказание за финансовые нарушения, поэтому признание ее неконституционной можно расценивать как повторное наказание за то же нарушение.

О роли партии "Шор" в расшатывании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: МолдоваРосcиясуд
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