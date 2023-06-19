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Світ не допомагає Україні повертати депортованих в РФ дітей – дитячий омбудсмен

Альона Мазуренко Понеділок, 19 червня 2023, 15:03
Світ не допомагає Україні повертати депортованих в РФ дітей – дитячий омбудсмен
ДЕПОРТОВАНІ З МАРІУПОЛЯ У ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСЗМІ

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук вважає, що у світі наразі немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати механізм повернення депортованих дітей в Україну. 

Джерело: Герасимчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Щодо депортованих дітей ми передали до певних міжнародних організацій усі наявні списки та персональну інформацію. На жаль, жодних зворотних дій не було.

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Отже, на сьогодні немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати дієвий механізм повернення наших депортованих дітей".

Деталі: Герасимчук вважає, що "Україна побачила тотальну відсутність системи захисту дітей у світі": "Її немає від слова "взагалі".

За її словами, у світі є добре і чітко прописані документи в рамках міжнародного права - Женевська конвенція, Конвенція ООН про права дитини та інші і теоретично вони мали б працювати, якби всі підписанти виконували ці правила".

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На думку уповноваженої, одна країна-підписант плювати хотіла на всі ці правила, які сама ж і підписала: "Вона читає їх по-своєму, аргументує всі свої дії як хоче, а саме своєю вигаданою і абсолютно болісною уявою".

Пряма мова: "Весь світ сподівався на організацію, яка має найширший мандат у цьому напрямі, якщо ми говоримо про депортованих та примусово переміщених - це Міжнародний комітет Червоного Хреста.

І не лише про депортованих, адже наразі йдеться, зокрема, про жертв трагедії через теракт на Каховській ГЕС. Тут так само: хто сподівався і розраховував на те, що саме МКЧХ мав бути тією організацією, яка мала б бути першою на місці та рятувати людей, то, на жаль, на практиці в Україні це не спрацювало".

Нагадаємо: 

  • За словами Герасимчук, Україна повернула з Росії 373 дитини; є точна інформація про депортацію 19 499 дітей, однак їхня кількість може сягати 200-300 тисяч. 

Теми: дітидепортація Росіявійна
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