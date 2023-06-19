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Мир не помогает Украине возвращать депортированных в РФ детей – детский омбудсмен

Алена МазуренкоПонедельник, 19 июня 2023, 15:03
Мир не помогает Украине возвращать депортированных в РФ детей – детский омбудсмен
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ МАРИУПОЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОССМИ

Уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук считает, что в мире пока нет международной структуры, которая могла бы предложить механизм возвращения депортированных детей в Украину.

Источник: Герасимчук в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По депортированным детям мы передали в определенные международные организации все имеющиеся списки и персональную информацию. К сожалению, никаких обратных действий не было.

Итак, на сегодня нет международной структуры, которая могла бы предложить действенный механизм возвращения наших депортированных детей".

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Детали: Герасимчук считает, что "Украина увидела тотальное отсутствие системы защиты детей в мире": "Ее нет от слова "вообще".

По ее словам, в мире есть хорошо и четко прописанные документы в рамках международного права - Женевская конвенция, Конвенция ООН о правах ребенка и другие и теоретически они должны были бы работать, если бы все подписанты выполняли эти правила".

По мнению уполномоченной, одна страна-подписант плевать хотела на все эти правила, которые сама же и подписала: "Она читает их по-своему, аргументирует все свои действия как хочет, а именно своим вымышленным и абсолютно болезненным воображением".

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Прямая речь: "Весь мир надеялся на организацию, которая имеет самый широкий мандат в этом направлении, если мы говорим о депортированных и принудительно перемещенных - это Международный комитет Красного Креста.

И не только о депортированных, ведь сейчас речь идет, в частности, о жертвах трагедии из-за теракта на Каховской ГЭС. Здесь так же: кто надеялся и рассчитывал на то, что именно МККК должен был быть той организацией, которая должна была бы быть первой на месте и спасать людей, то, к сожалению, на практике в Украине это не сработало".

Напомним:

  • По словам Герасимчук, Украина вернула из России 373 ребенка; есть точная информация о депортации 19 499 детей, однако их количество может достигать 200-300 тысяч.

Темы: детидепортация Росcиявойна
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